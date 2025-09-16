Juventus-Borussia Dortmund Yildiz a Sky Sport | Il gol è stato istintivo
Gol da sogno per Kenan Yildiz contro il Borussia Dortmund in occasione del primo match della League Phase di Champions League. Il talento turco segna il gol del momentaneo 1-1. Una rete che ricorda quella fatta, sempre contro il Borussia Dortmund da Alessandro Del Piero. L’ex capitano e leggenda bianconera ha fatto i complimenti al gioiellino turco, che ormai è diventato di fatto uno dei crack a livello mondiale. Interrogato sul gol, afferma che: “ I l gol è stato istintivo, sono contento per questa rete così bella. Contento anche per la squadra. Kenan Yildiz esulta dopo un gol Yildiz: “Sono felice di aver aiutato la squadra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
