Juventus-Borussia Dortmund Vlahovic a Sky Sport | Dobbiamo iniziare a leggere le partite Per me l’importante è segnare
Una serata da sogno per Dusan Vlahovic, autore di una doppietta e dell’assist del 4-4 finale. Nel pareggio tra Juventus e Borussia Dortmund c’è la sua firma indelebile. Intervistato da Sky Sport, analizza il momento bianconero, con queste parole: “Tutto arriva con l’esperienza. Siamo una squadra giovane, sì, però dobbiamo iniziare a leggere le partite, chiuderle prima, non possiamo prendere goal dopo goal. Queste due partite ci sono volute, due giorni fa abbiamo vinto e questa l’abbiamo pareggiata. Possiamo imparare tanto, importante non averla persa” Riguardo le scelte di Igor Tudor, dice ciò: “Sta al mister scegliere chi gioca, io sono a disposizione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
GOL Juventus 1-1 Borussia ? Yildiz ? 63' #Juventus #Juve #JuveBVB #JuveBorussia #ChampionsLeague - X Vai su X
Dopo le vittorie in Serie A, la Juventus debutta in Champions contro il Borussia Dortmund: diretta Sky ore 21, debutta Sky Sport Ultra Live. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-juventus-borussia-dortmund-champions-16-settembre-2025-828032.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni ufficiali Juventus-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceiçao, David, Vlahovic, Openda, Koopmeiners e Adzic; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights; Calcio, pareggio pirotecnico della Juventus contro il Borussia Dortmund all'esordio in Champions League.
Juventus-Borussia Dortmund 4-4, pagelle: Vlahovic (8) ribalta il match, Yildiz (7,5) strepitoso, Adeyemi (7,5) estroso, Di Gregorio (4,5) - Il Borussia Dortmund sfiora il colpo grosso all'Allianz Stadium contro la Juventus nella prima partita della nuova Champions League. Secondo msn.com
Champions League, debutto folle della Juventus: 4-4 con il Borussia Dortmund - I bianconeri hanno pareggiato all'Allianz Stadium al termine di una spettacolare partita d'esordio in Champions League ... Segnala sportal.it