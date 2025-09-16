Juventus-Borussia Dortmund le pagelle di Matteo Fantozzi | All’arbitro un bel 3
Juventus-Borussia Dortmund segna l’esordio della squadra di Igor Tudor in Champions League quest’anno. Un ko su cui pesano gli errori dell’arbitro. Partita con tanti spunti di analisi, andiamo a leggere le pagelle cercando di capire come sono andate le cose nella squadra bianconera. Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di Matteo Fantozzi (ANSA) TVPLAY.IT Di Gregorio 4: Nella ripresa fa anche una grande parata su Guirassy, ma l’errore sul gol di Pino è davvero non da lui e pesa tantissimo sulla pagella; Kalulu 5.5: bene nel primo tempo, poi cala vertiginosamente nella ripresa; Bremer 5: gioca con personalità, ma nella ripresa un paio di volte si addormenta in errori non da lui; Kelly 7: nel primo tempo Adeyemi rimane in bambola e lui sale in cattedra anche con diverse palle in profondità disegnate con il compasso. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Vlahovic l’ultimo a mollare (8), male Di Gregorio (5); Champions League: Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Vlahovic e Kelly riprendono i tedeschi nel recupero; Juve da non credere! Da 2-4 a 4-4 col Borussia, pareggia Kelly al 96'.
Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Vlahovic l’ultimo a mollare (8), male Di Gregorio (5) - Non ci sono tante occasioni, se non per un tiro di Thuram ben parato da Kobel e qualche tentativo sporadico ... msn.com scrive
Juventus-Borussia Dortmund 4-4, pagelle: Vlahovic (8) ribalta il match, Yildiz (7,5) strepitoso, Adeyemi (7,5) estroso - Il Borussia Dortmund sfiora il colpo grosso all'Allianz Stadium contro la Juventus nella prima partita della nuova Champions League. Scrive msn.com