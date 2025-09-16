Juventus-Borussia Dortmund le pagelle di Matteo Fantozzi | All’arbitro un bel 3

Tvplay.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Borussia Dortmund segna l’esordio della squadra di Igor Tudor in Champions League quest’anno. Un ko su cui pesano gli errori dell’arbitro. Partita con tanti spunti di analisi, andiamo a leggere le pagelle cercando di capire come sono andate le cose nella squadra bianconera. Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di Matteo Fantozzi (ANSA) TVPLAY.IT Di Gregorio 4:  Nella ripresa fa anche una grande parata su Guirassy, ma l’errore sul gol di Pino è davvero non da lui e pesa tantissimo sulla pagella; Kalulu 5.5: bene nel primo tempo, poi cala vertiginosamente nella ripresa; Bremer 5:  gioca con personalità, ma nella ripresa un paio di volte si addormenta in errori non da lui; Kelly 7:  nel primo tempo Adeyemi rimane in bambola e lui sale in cattedra anche con diverse palle in profondità disegnate con il compasso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

juventus borussia dortmund le pagelle di matteo fantozzi all8217arbitro un bel 3

© Tvplay.it - Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di Matteo Fantozzi: “All’arbitro un bel 3”

In questa notizia si parla di: juventus - borussia

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Le pagelle di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Vlahovic l’ultimo a mollare (8), male Di Gregorio (5); Champions League: Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Vlahovic e Kelly riprendono i tedeschi nel recupero; Juve da non credere! Da 2-4 a 4-4 col Borussia, pareggia Kelly al 96'.

juventus borussia dortmund pagelleLe pagelle di Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Vlahovic l’ultimo a mollare (8), male Di Gregorio (5) - Non ci sono tante occasioni, se non per un tiro di Thuram ben parato da Kobel e qualche tentativo sporadico ... msn.com scrive

juventus borussia dortmund pagelleJuventus-Borussia Dortmund 4-4, pagelle: Vlahovic (8) ribalta il match, Yildiz (7,5) strepitoso, Adeyemi (7,5) estroso - Il Borussia Dortmund sfiora il colpo grosso all'Allianz Stadium contro la Juventus nella prima partita della nuova Champions League. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Borussia Dortmund Pagelle