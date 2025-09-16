Juventus-Borussia Dortmund le pagelle di Matteo Fantozzi | All’arbitro un bel 3 in pagella

Tvplay.it | 16 set 2025

Juventus-Borussia Dortmund segna l’esordio della squadra di Igor Tudor in Champions League quest’anno. Un ko su cui pesano gli errori dell’arbitro. Partita con tanti spunti di analisi, andiamo a leggere le pagelle cercando di capire come sono andate le cose nella squadra bianconera. Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di Matteo Fantozzi (ANSA) TVPLAY.IT Di Gregorio 4 Kalulu 5.5 Bremer 5 Kelly 7 McKennie 6 (60? Joao Mario 6) Thuram 6 Koopmeiners 4 (69? Locatelli 6) Cambiaso 5 David 5 (67? Vlahovic 7) Yildiz 8 (87? Zhegrova sv) Openda 6 (69? Adzic 5.5) All.Tudor 6 L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it

Juventus-Borussia Dortmund, le pagelle di Matteo Fantozzi: "All'arbitro un bel 3 in pagella"

