Juventus-Borussia Dortmund | gol di Adeyemi poi miracolo di Di Gregorio su Guirassy Live 0-1
I bianconeri debuttano in Europa, Tudor opta per una formazione offensiva. In attacco ci sono David e Openda, dietro ecco Yildiz. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Juventus-Borussia Dortmund, Tudor debutta in Champions. Openda e David dal 1' con Yildiz Diretta - X Vai su X
Dopo le vittorie in Serie A, la Juventus debutta in Champions contro il Borussia Dortmund: diretta Sky ore 21, debutta Sky Sport Ultra Live. https://tech.everyeye.it/notizie/vedere-juventus-borussia-dortmund-champions-16-settembre-2025-828032.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Borussia Dortmund, il risultato in diretta live della partita di Champions League; Champions League: Juventus-Borussia Dortmund 1-1 al 64' - Champions, Juve-Borussia Dortmund, la cronaca testuale; LIVE Juve-Dortmund 1-2, gran gol di Yildiz, poi Nmecha riporta avanti i tedeschi.
Juventus-Borussia Dortmund, il risultato in diretta LIVE - Nel 1993 la Juventus aveva vinto la Coppa UEFA 1993 con una vittoria complessiva 6- Secondo sport.sky.it
Champions League, Juventus-Borussia Dortmund LIVE dalle 21. Le formazioni - Si apre la fase campionato del torneo: i bianconeri sono i primi italiani a scendere in campo. Secondo tg24.sky.it