juventus borussia dortmund 4 4 vlahovic e kelly guidano la clamorosa rimonta della signora

Torino, 16 settembre 2025 - La Juventus non muore mai: sotto di due reti in pieno recupero contro il Borussia Dortmund, riesce a pareggiare e a strappare un punto pesantissimo all'esordio stagionale in Champions League. Gli eroi sono Vlahovic e Kelly: il serbo, dopo essere già andato in gol, sigla il 3-4 e poi serve l'assist per il difensore inglese, che firma l'incredibile 4-4 all'ultimo respiro. Dopo un primo tempo bloccassimo, succede di tutto nella seconda frazione: i tedeschi vanno tre volte in vantaggio, ma vengono sempre ripresi. Di Yildiz l'altro sigillo (alla Del Piero) dei bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

