Juventus-Borussia Dortmund 4-4 Vlahovic e Kelly guidano la clamorosa rimonta della Signora
Torino, 16 settembre 2025 - La Juventus non muore mai: sotto di due reti in pieno recupero contro il Borussia Dortmund, riesce a pareggiare e a strappare un punto pesantissimo all'esordio stagionale in Champions League. Gli eroi sono Vlahovic e Kelly: il serbo, dopo essere già andato in gol, sigla il 3-4 e poi serve l'assist per il difensore inglese, che firma l'incredibile 4-4 all'ultimo respiro. Dopo un primo tempo bloccassimo, succede di tutto nella seconda frazione: i tedeschi vanno tre volte in vantaggio, ma vengono sempre ripresi. Di Yildiz l'altro sigillo (alla Del Piero) dei bianconeri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
GOL Juventus 1-1 Borussia ? Yildiz ? 63' #Juventus #Juve #JuveBVB #JuveBorussia #ChampionsLeague - X Vai su X
Radio1 Rai. . #UCL #ChampionsLeague Manca poco al fischio d’inizio: dopo 3 vittorie su 3 in campionato, in uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri sfidano il Borussia Dortmund. Alle 21:00 #JuventusBorussiaDortmund. Radiocronaca su #Radio1 https://w - facebook.com Vai su Facebook
Juventus vs B. Dortmund Live: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights; Juve-Dortmund, moviola: niente rigore per il mani di Anton, l'arbitro lo dà contro Kelly.
Champions, pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund: finisce 4-4 allo Stadium - Rimonta incredibile dei bianconeri, che trovano il pareggio con i gol nel recupero di Vlahovic (94') e Kelly (96'). Da ilgiornale.it
Champions: Juventus-Borussia Dortmund 4-4 - Allo Stadium, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la sfida si accende nella ripresa con le reti di Adeye ... ansa.it scrive