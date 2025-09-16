Juventus-Borussia Dortmund 4-4 pagelle | Vlahovic 8 ribalta il match Yildiz 7,5 strepitoso Adeyemi 7,5 estroso Di Gregorio 4,5
Il Borussia Dortmund sfiora il colpo grosso all'Allianz Stadium contro la Juventus nella prima partita della nuova Champions League. Dopo essere stata avanti di due gol, nel recupero i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: juventus - borussia
Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming
Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
GOL Juventus 1-1 Borussia ? Yildiz ? 63' #Juventus #Juve #JuveBVB #JuveBorussia #ChampionsLeague - X Vai su X
Radio1 Rai. . #UCL #ChampionsLeague Manca poco al fischio d’inizio: dopo 3 vittorie su 3 in campionato, in uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri sfidano il Borussia Dortmund. Alle 21:00 #JuventusBorussiaDortmund. Radiocronaca su #Radio1 https://w - facebook.com Vai su Facebook
Juventus vs B. Dortmund Live: UEFA Champions League 2025/26 Fase campionato; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, risultato finale della partita di Champions League: doppietta Vlahovic, gli highlights; Juve-Dortmund, moviola: niente rigore per il mani di Anton, l'arbitro lo dà contro Kelly.
Champions, pareggio pirotecnico tra Juventus e Borussia Dortmund: finisce 4-4 allo Stadium - Rimonta incredibile dei bianconeri, che trovano il pareggio con i gol nel recupero di Vlahovic (94') e Kelly (96'). Segnala ilgiornale.it
Champions: Juventus-Borussia Dortmund 4-4 - Allo Stadium, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la sfida si accende nella ripresa con le reti di Adeye ... ansa.it scrive