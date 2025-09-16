Juventus-Borussia Dortmund 4-4 | gol e highlights Succede di tutto allo Stadium!

Una prima giornata da brividi in Champions League per Juve e Borussia Dortmund, che regalano un 4-4 spettacolare dal primo all'ultimo minuto. Succede tutto nel secondo tempo, con il vantaggio dei tedeschi firmato da Adeyemi e il pareggio bianconero di Yildiz, che segna "alla Del Piero". Poi Nmecha riporta avanti il Bvb, prima del nuovo pareggio di Vlahovic. Il finale è da brividi: prima arrivano le reti di Couto e Bensebaini, poi i padroni di casa rimettono tutto in parità con il 3-4 di Vlahovic e il pareggio defnitivo di Kelly. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

