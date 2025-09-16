Juve, occhio a Guirassy! Il bomber da record che ha riscritto la storia della Champions League: ecco la statistica. La difesa della Juventus è avvisata: il pericolo numero uno si chiama Serhou Guirassy. L’attaccante del Borussia Dortmund si presenta all’Allianz Stadium con un biglietto da visita impressionante, frutto della sua straordinaria stagione passata in Champions League. Guirassy ha infatti segnato ben 13 reti in sole 14 partite, un rendimento da capogiro che lo ha consacrato come uno dei bomber più letali d’Europa e che mette in allerta la difesa di mister Tudor. La sua impresa è andata oltre la semplice statistica: il bomber guineano è diventato il giocatore africano con più gol in una singola edizione della Coppa dei CampioniUCL, superando un record che resisteva da tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, occhio a Guirassy! Il bomber da record: con 13 gol in 14 partite è il pericolo numero uno per la difesa bianconera