Juve-Inter non è ancora finita | firma a zero come Vlahovic

In corsa per un grande rinforzo in difesa, Comolli e Marotta guardano in Premier League: corsa a sei per un super colpo Sul campo, almeno in questo primo round, a gioire sono stati i bianconeri. Ma quella tra Juventus e Inter resta una rivalità che va ben oltre il calcio giocato. È stato così in passato, anche in sede di calciomercato: tra pochi mesi la storia potrebbe ripetersi. (LaPresse) – Calciomercato.it La vittoria allo scadere grazie il gol di Adzic, con il rocambolesco 4-3 nel quale ha inciso negativamente soprattutto Yann Sommer per i nerazzurri, è ormai alle spalle. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve-Inter non è ancora finita: firma a zero come Vlahovic

