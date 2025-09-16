Juve Inter che ascolti su Dazn | numeri impressionanti per il derby d’Italia il dato

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Inter, le ultime dopo il derby d’Italia all’Allianz Stadium che ha visto la sconfitta dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. La terza giornata di Serie A per la stagione 20252026 ha segnato un’importante pietra miliare per DAZN, che ha registrato il suo primo record stagionale di ascolti, con un totale di 5.903.560 spettatori. Un risultato che consolida ulteriormente la posizione della piattaforma come leader nella trasmissione del calcio in Italia, grazie anche alla presenza di partite di grande richiamo come il Derby d’Italia tra   Juventus e Inter, una delle sfide più attese dell’intero campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

