Juve esordio amaro per l' Under20 di Padoin | rimonta a metà è 3-2 per il Dortmund

Reazione d'orgoglio nel secondo tempo dopo aver preso tre reti nei primi 45 minuti, ma i gol di Pugno e Crapisto non bastano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, esordio amaro per l'Under20 di Padoin: rimonta a metà, è 3-2 per il Dortmund

