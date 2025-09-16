Juve da infarto | rimonta nel recupero finale incredibile
Otto gol, emozioni a raffica e un finale da cardiopalma. La Juventus di Igor Tudor firma un altro capitolo di pura follia calcistica allo Stadium, rimontando due reti di svantaggio in pieno recupero e chiudendo 4-4 contro il Borussia Dortmund. Una partita che nel secondo tempo si è trasformata in uno spettacolo imprevedibile, capace di tenere con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. Dopo un primo tempo bloccato, il match esplode al 52’ con il gol di Adeyemi, che sorprende Di Gregorio con un destro fulmineo dal limite. Ma il vantaggio dura poco: al 63’ Yildiz accende la serata con una parabola favolosa che fulmina Kobel. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
