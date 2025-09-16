Juve cessione Yildiz a gennaio | ecco cosa sta succedendo

Il 2026 si aprirà con novità importanti per il futuro del numero 10 della Vecchia Signora: le ultime indiscrezioni La nuova Juventus sembra poter contare su un giocatore in crescita costante, sempre più consapevole e decisivo. Kenan Yildiz ha impattato alla grande su questa stagione, con un gol e tre assist nelle prime tre gare di campionato per i bianconeri. Uno score che spiega come il numero 10 sia destinato a essere uno dei trascinatori della compagine di Tudor. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Non casuale, del resto, l’aver prolungato il suo contratto fino al 2029, l’aver respinto con decisione diversi assalti da parte di società importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

