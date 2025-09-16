Juve Borussia Dortmund quella statistica potrebbe portare bene in vista dell’esordio in Champions League | i tedeschi non hanno mai… Il dato

Juve Borussia Dortmund, quella statistica potrebbe portare bene: il dato in vista del match dei bianconeri. Il giorno del match di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund si arricchisce di un dato statistico che fa sorridere i tifosi bianconeri. La squadra tedesca, infatti, ha un record piuttosto negativo quando gioca in trasferta contro squadre italiane. Nelle ultime sei partite giocate in Italia in Champions League, il Borussia Dortmund ha perso ben cinque volte, riuscendo a portare a casa un solo successo. Questa tendenza storica rappresenta un segnale positivo per la Juventus, che potrà contare non solo sulla spinta del suo pubblico, ma anche su un precedente che mette in luce la difficoltà dei tedeschi ad affrontare il calcio italiano in casa sua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

