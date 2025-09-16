Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 2-3 | rimonta tardiva tanto rammarico per aver sprecato un tempo

di Marco Baridon Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca del match, valido per la prima giornata 202526. (inviato allo Juventus Training Center di Vinovo) – La Juve Primavera ha inaugurato l’edizione 202526 della Youth League contro il Borussia Dortmund, venendo sconfitta 3-2. Rimonta tardiva per i bianconeri, sotto di 3 gol nel primo tempo ed usciti fuori solo nella ripresa grazie a Pugno e Crapisto. Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 2-3: sintesi e moviola. 1? Inizia la Youth League dei bianconeri – Primo possesso degli ospiti 3? Pressing asfissiante dei tedeschi – Molto alti in questi primi minuti i bianconeri con i tedeschi che provano a giocare sulla fascia 5? Grande recupero di Crapisto – Albert vola sulla fascia ma il centrocampista bianconero lo riprende e con una scivolata manda in angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 2-3: rimonta tardiva, tanto rammarico per aver sprecato un tempo

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

Dove vedere #Juve-#BorussiaDortmund in tv? Dazn o Sky, orario - X Vai su X

Ve le ricordate le due FINALI tra JUVENTUS e Borussia Dortmund? La prima, con gare di andata e ritorno, si gioca nella Coppa UEFA 1993: i bianconeri vincono entrambe le volte. Grandi protagonisti i due Baggio, Dino e Roberto, che segnano cinque dei sei - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Borussia Dortmund: orario, diretta e dove in tv e streaming la Youth League in tempo reale; La Juve si prepara all'esordio in Europa, il primo ostacolo sarà il Borussia Dortmund di un talento italiano!; Il talismano Padoin è il nuovo allenatore della Primavera della Juventus.

Gol Pugno, i bianconeri sono vivi! La Juve Primavera accorcia sul Borussia Dortmund: ma che assist di Elimoghale – VIDEO - La partita della Juve Primavera in Youth League contro il Borussia Dortmund era iniziata nel peggiore dei modi, con i tedeschi che si erano portati sul 3- Lo riporta juventusnews24.com

Youth League, Juventus-Borussia Dortmund LIVE: risultato, cronaca, tabellino, formazioni - La Primavera bianconera affronta i pari età tedeschi nel match inaugurale della fase campionato della Youth League. ilbianconero.com scrive