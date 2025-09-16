Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 0-0 LIVE | inizia il match primo possesso dei tedeschi

di Marco Baridon Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca del match, valido per la prima giornata 202526. (inviato allo Juventus Training Center di Vinovo) – La Juve Primavera inaugura l’edizione 202526 della Youth League contro il Borussia Dortmund. Bianconeri che vogliono partire forte in campo europeo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Inizia la Youth League dei bianconeri – Primo possesso degli ospiti Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund Primavera Youth League 0-0 LIVE: inizia il match, primo possesso dei tedeschi

