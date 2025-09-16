Juve Borussia Dortmund pericolo giallonero all’Allianz Stadium | bisognerà prestare attenzione a… I due dati sulla formazione di Kovac

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Borussia Dortmund, pericolo giallonero allAllianz Stadium: bisognerà prestare attenzione a. I due dati sulla formazione allenata da Kovac. In vista della sfida di  Champions League  di questa sera contro la  Juventus, emergono alcune statistiche che evidenziano i punti di forza del  Borussia Dortmund. Una delle caratteristiche più letali della squadra tedesca nella passata stagione è stata la sua abilità nel trasformare i  recuperi offensivi  in occasioni da gol. Infatti, il  Borussia Dortmund  è stata la squadra che ha segnato il maggior numero di gol (cinque) grazie ai recuperi palla nella metà campo avversaria, un dato che testimonia la velocità e l’efficacia con cui i tedeschi sfruttano questi momenti favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve borussia dortmund pericolo giallonero all8217allianz stadium bisogner224 prestare attenzione a8230 i due dati sulla formazione di kovac

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund, pericolo giallonero all’Allianz Stadium: bisognerà prestare attenzione a… I due dati sulla formazione di Kovac

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

David, freddezza Champions: l'uomo di ghiaccio Juve per gelare il Dortmund; Juve a rischio euforia, per l'Inter già un test importante. Napoli: l'impresa è qui ed ora; Dortmund, i convocati contro la Juve: la decisione su Guirassy ed Emre Can.

juve borussia dortmund pericoloJuve Borussia Dortmund: un altro grande esame per il muro bianconero. Chi sarà il pericolo principale da fronteggiare, ecco il duello per Bremer e compagni - Juve Borussia Dortmund: un altro esame importante per i bianconeri, ecco il pericolo principale per il muro di Igor Tudor Un muro contro un bomber implacabile. Riporta juventusnews24.com

juve borussia dortmund pericoloPugno e Crapisto, la Juve prova la rimonta ma non basta: in Youth League vince il Borussia Dortmund - I bianconeri, allenati da Padoin, perdono la prima partita della competizione a Vinovo contro la formazione tedesca ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Borussia Dortmund Pericolo