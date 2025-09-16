Juve Borussia Dortmund pericolo giallonero all’Allianz Stadium | bisognerà prestare attenzione a… I due dati sulla formazione di Kovac
Juve Borussia Dortmund, pericolo giallonero all’Allianz Stadium: bisognerà prestare attenzione a. I due dati sulla formazione allenata da Kovac. In vista della sfida di Champions League di questa sera contro la Juventus, emergono alcune statistiche che evidenziano i punti di forza del Borussia Dortmund. Una delle caratteristiche più letali della squadra tedesca nella passata stagione è stata la sua abilità nel trasformare i recuperi offensivi in occasioni da gol. Infatti, il Borussia Dortmund è stata la squadra che ha segnato il maggior numero di gol (cinque) grazie ai recuperi palla nella metà campo avversaria, un dato che testimonia la velocità e l’efficacia con cui i tedeschi sfruttano questi momenti favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - borussia
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote
La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione
ANCORA JUVE! Gol di Crapisto e siamo di nuovo in partita! Juventus - Borussia Dortmund 2-3 - X Vai su X
Ve le ricordate le due FINALI tra JUVENTUS e Borussia Dortmund? La prima, con gare di andata e ritorno, si gioca nella Coppa UEFA 1993: i bianconeri vincono entrambe le volte. Grandi protagonisti i due Baggio, Dino e Roberto, che segnano cinque dei sei - facebook.com Vai su Facebook
David, freddezza Champions: l'uomo di ghiaccio Juve per gelare il Dortmund; Juve a rischio euforia, per l'Inter già un test importante. Napoli: l'impresa è qui ed ora; Dortmund, i convocati contro la Juve: la decisione su Guirassy ed Emre Can.
Juve Borussia Dortmund: un altro grande esame per il muro bianconero. Chi sarà il pericolo principale da fronteggiare, ecco il duello per Bremer e compagni - Juve Borussia Dortmund: un altro esame importante per i bianconeri, ecco il pericolo principale per il muro di Igor Tudor Un muro contro un bomber implacabile. Riporta juventusnews24.com
Pugno e Crapisto, la Juve prova la rimonta ma non basta: in Youth League vince il Borussia Dortmund - I bianconeri, allenati da Padoin, perdono la prima partita della competizione a Vinovo contro la formazione tedesca ... Secondo tuttosport.com