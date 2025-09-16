Juve Borussia Dortmund pericolo giallonero all’Allianz Stadium | bisognerà prestare attenzione a… I due dati sulla formazione di Kovac

Juve Borussia Dortmund, pericolo giallonero all’Allianz Stadium: bisognerà prestare attenzione a. I due dati sulla formazione allenata da Kovac. In vista della sfida di Champions League di questa sera contro la Juventus, emergono alcune statistiche che evidenziano i punti di forza del Borussia Dortmund. Una delle caratteristiche più letali della squadra tedesca nella passata stagione è stata la sua abilità nel trasformare i recuperi offensivi in occasioni da gol. Infatti, il Borussia Dortmund è stata la squadra che ha segnato il maggior numero di gol (cinque) grazie ai recuperi palla nella metà campo avversaria, un dato che testimonia la velocità e l’efficacia con cui i tedeschi sfruttano questi momenti favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

