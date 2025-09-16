Juve Borussia Dortmund l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica nella prima di Champions League | il dato è incredibile
Juve Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica: il dato in vista dell’esordio. La Juventus si prepara all’esordio stagionale in Champions League con un dato statistico che infonde grande ottimismo e fiducia. I bianconeri vantano un’imbattibilità storica in casa nella prima partita stagionale di Coppa dei CampioniChampions League. In ben 14 match disputati tra le mura amiche, la Juventus non ha mai conosciuto la sconfitta, un dato che fa ben sperare in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Il bilancio è impressionante: 11 vittorie e 3 pareggi, numeri che testimoniano una tradizione di solidità e forza che la squadra vuole onorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - borussia
Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione
Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote
La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione
? #Juve-#BorussiaDortmund: orario, diretta e dove in tv e streaming la Youth League in tempo reale - X Vai su X
È il giorno dell'esordio della #Juve in #UCL. Alle 21 la sfida contro il #BorussiaDortmund Dopo la vittoria nel derby d'Italia i bianconeri proveranno a conquistare i tre punti Come finirà secondo te? Dicci risultato e marcatori di #JuveBVB - facebook.com Vai su Facebook
Borussia Dortmund out Gross contro la Juve | Guirassy in dubbio per l’Allianz Stadium; Biglietti Juve Inter l’Allianz Stadium è Sold Out da giorni | palcoscenico dalle grande occasioni; Spettatori Juve Parma oltre 41mila tifosi per l’esordio in Serie A dei bianconeri! L’Allianz Stadium risponde presente.
Champions League, Juventus-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla in tv - La Juventus apre la sua avventura nella nuova League Phase di Champions League ospitando il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Da torinotoday.it
Dove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario - È il giorno dell'esordio della squadra bianconera in questa edizione della Champions League: le possibili scelte di Tudor e Kovac ... Lo riporta msn.com