Juve Borussia Dortmund l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica nella prima di Champions League | il dato è incredibile

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica: il dato in vista dell’esordio. La Juventus si prepara all’esordio stagionale in Champions League con un dato statistico che infonde grande ottimismo e fiducia. I bianconeri vantano un’imbattibilità storica in casa nella prima partita stagionale di Coppa dei CampioniChampions League. In ben 14 match disputati tra le mura amiche, la Juventus non ha mai conosciuto la sconfitta, un dato che fa ben sperare in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Il bilancio è impressionante: 11 vittorie e 3 pareggi, numeri che testimoniano una tradizione di solidità e forza che la squadra vuole onorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve borussia dortmund l8217allianz stadium si prepara a difendere un8217imbattibilit224 storica nella prima di champions league il dato 232 incredibile

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica nella prima di Champions League: il dato è incredibile

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

Borussia Dortmund out Gross contro la Juve | Guirassy in dubbio per l’Allianz Stadium; Biglietti Juve Inter l’Allianz Stadium è Sold Out da giorni | palcoscenico dalle grande occasioni; Spettatori Juve Parma oltre 41mila tifosi per l’esordio in Serie A dei bianconeri! L’Allianz Stadium risponde presente.

juve borussia dortmund l8217allianzChampions League, Juventus-Borussia Dortmund: probabili formazioni e dove vederla in tv - La Juventus apre la sua avventura nella nuova League Phase di Champions League ospitando il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium. Da torinotoday.it

juve borussia dortmund l8217allianzDove vedere Juve-Borussia Dortmund in tv? Dazn o Sky, orario - È il giorno dell'esordio della squadra bianconera in questa edizione della Champions League: le possibili scelte di Tudor e Kovac ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Borussia Dortmund L8217allianz