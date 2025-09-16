Juve Borussia Dortmund l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica nella prima di Champions League | il dato è incredibile

Juve Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium si prepara a difendere un’imbattibilità storica: il dato in vista dell’esordio. La Juventus si prepara all’esordio stagionale in Champions League con un dato statistico che infonde grande ottimismo e fiducia. I bianconeri vantano un’imbattibilità storica in casa nella prima partita stagionale di Coppa dei CampioniChampions League. In ben 14 match disputati tra le mura amiche, la Juventus non ha mai conosciuto la sconfitta, un dato che fa ben sperare in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. Il bilancio è impressionante: 11 vittorie e 3 pareggi, numeri che testimoniano una tradizione di solidità e forza che la squadra vuole onorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

