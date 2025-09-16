Juve Borussia Dortmund l’Allianz Stadium sarà sold out! Pienone per il primo match dei bianconeri in Champions League | tutti i dettagli

Juve Borussia Dortmund, l’Allianz Stadium sarà sold out: gli aggiornamenti sul match dei bianconeri. L’attesa è finita e l’entusiasmo è alle stelle: l’ Allianz Stadium sarà completamente esaurito per la partita di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund. L’annuncio del sold-out non sorprende, vista la grande fame di calcio europeo che si respira a Torino, ma conferma la passione e la dedizione dei tifosi bianconeri. I biglietti sono andati a ruba, con le curve e i settori più caldi che hanno registrato il tutto esaurito. Le previsioni di un’affluenza massiccia sono state superate, e ora l’impianto si prepara a diventare il dodicesimo uomo in campo, spingendo la squadra di Igor Tudor in un esordio casalingo che si preannuncia indimenticabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

