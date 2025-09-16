Juve Borussia Dortmund ecco l’ultimo precedente all’Allianz Stadium | c’era Allegri sulla panchina dei bianconeri Come andò il match

Juve Borussia Dortmund, ecco l’ultimo precedente allAllianz Stadium: c’era Massimiliano Allegri a guidare i bianconeri in quella notte di Champions. Tutto è pronto per l’esordio della Juventus di Igor Tudor in Champions League, con la sfida contro il  Borussia Dortmund  che si preannuncia emozionante e di grande valore. Ma questo incontro non è solo il debutto della stagione, ma anche un ritorno a una sfida che ha scritto pagine importanti della storia recente bianconera. L’ultimo precedente tra  Juventus  e Borussia Dortmund all’Allianz Stadium risale al 24 febbraio 2015, quando i bianconeri, allenati all’epoca da  Massimiliano Allegri, affrontarono i tedeschi negli ottavi di finale di quella che era l’edizione della  Champions League 2014-2015. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

