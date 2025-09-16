Juve Borussia Dortmund David o Vlahovic dal 1?? Ecco la scelta di mister Tudor | tutti gli aggiornamenti

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Borussia Dortmund, David o Vlahovic dal 1?? Tutti i dettagli in vista della prima sfida di Champions League. L’attesa per l’esordio in casa in Champions League è terminata, e con la pubblicazione delle formazioni ufficiali, è arrivata una sorpresa: Jonathan David guiderà l’attacco in Juve Borussia Dortmund dal primo minuto. Il tecnico Igor Tudor ha preso una decisione audace, relegando in panchina Dusan Vlahovic, che era partito titolare nelle ultime due partite di campionato. Una scelta che ha un sapore di esperimento tattico, dimostrando la volontà di dare un segnale forte fin da subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juve borussia dortmund david o vlahovic dal 1 ecco la scelta di mister tudor tutti gli aggiornamenti

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund, David o Vlahovic dal 1?? Ecco la scelta di mister Tudor: tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - borussia

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Tudor pre Borussia Dortmund, le possibili scelte di formazione

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione

LIVE Alle 21 Juve-Borussia Dortmund, le ufficiali: Tudor con l'attacco pesante Yildiz, David e Openda; Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League; La probabile formazione della Juventus contro il Borussia Dortmund: David, Openda o Vlahovic, come sta Conceiçao, Adzic scalpita, Bremer rischia?.

juve borussia dortmund davidJuventus-Borussia Dortmund LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Borussia Dortmund: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

juve borussia dortmund davidJuventus-Borussia Dortmund di Champions League in diretta: Tudor offensivo con David e Openda. C'è Cambiaso - I bianconeri debuttano in Europa, Tudor opta per una formazione offensiva. Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Borussia Dortmund David