Juve Borussia Dortmund, David o Vlahovic dal 1?? Tutti i dettagli in vista della prima sfida di Champions League. L’attesa per l’esordio in casa in Champions League è terminata, e con la pubblicazione delle formazioni ufficiali, è arrivata una sorpresa: Jonathan David guiderà l’attacco in Juve Borussia Dortmund dal primo minuto. Il tecnico Igor Tudor ha preso una decisione audace, relegando in panchina Dusan Vlahovic, che era partito titolare nelle ultime due partite di campionato. Una scelta che ha un sapore di esperimento tattico, dimostrando la volontà di dare un segnale forte fin da subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Borussia Dortmund, David o Vlahovic dal 1?? Ecco la scelta di mister Tudor: tutti gli aggiornamenti