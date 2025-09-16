Juve Borussia Dortmund 0-0 LIVE | Openda crea Yildiz chiuso in corner
di Andrea Bargione Juve Borussia Dortmund: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca del match, valido per la prima giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium di Torino) – La Juve inaugura l’edizione 202526 della Champions League contro il Borussia Dortmund. Dopo la vittoria nel derby d’Italia, i bianconeri vogliono continuare a vincere anche in campo europeo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Borussia Dortmund 0-0 LIVE: sintesi e moviola. INIZIA IL MATCH! 1? POSSESSO DORTMUND – Inizia con un lungo possesso palla della squadra ospite l’avventura in Champions League dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
