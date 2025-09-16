Juve ancora Kelly all’ultimo respiro | pazzo 4-4 col Borussia
Clamorosa rimonta bianconera nel recupero con le reti dell’inglese e di Vlahovic: pari all’esordio in Champions Un primo tempo con poche emozioni e una ripresa completamente diversa: i sette gol subiti in due partite tra campionato e Champions devono far riflettere la Juventus, che mostra cuore e caparbietà e acciuffa un pari davvero insperato. Vlahovic protagonista: Juventus-Borussia Dortmund finisce 4-4 (LaPresse) – Calciomercato.it I bianconeri sembravano destinati alla sconfitta nella sfida dello Stadium contro il Borussia Dortmund: il 4-4 finale è il primo pari in Champions e anche il primo stagionale, arrivato grazie a due reti rimontate nei sei minuti di recupero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: juve - kelly
Kelly Juve già ai saluti dopo pochi mesi? C’è uno scenario che sta prendendo piede in questi giorni: le novità
Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli
Kelly Juve, il difensore inglese è già in bilico! In estate può partire anche lui: la posizione del club bianconero sull’ex Newcastle. Ultime
Juve-Inter, la rivincita di Kelly. Con il ritorno di Cabal prende forma la squadra di Tudor https://lastampa.it/torino/2025/09/15/news/juventus_inter_kelly_cabal_tudor-15309753/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Juventus, Kelly smentisce tutti tranne Tudor: così cambiano i (pre)giudizi, è giusto "rivalutare" l'acquisto? - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Inter 4-3, Adzic all'ultimo respiro decide un derby d'Italia pazzesco - I bianconeri vanno due volte davanti, ma i nerazzurri recuperano e poi mettono la freccia con Marcus Thuram. Secondo msn.com
Lopez all’ultimo respiro, la Juve Primavera stende la Cremonese: prima gioia per Padoin - La Juventus Primavera ha conquistato la prima vittoria in campionato superando la Cremonese grazie ad un colpo di testa al novantesimo di Lopez. Segnala tuttosport.com