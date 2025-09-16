Justin Herbert scuote il povero inizio per condurre i caricabatterie a una vittoria su strada sui Raiders

2025-09-16 07:06:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I caricabatterie di Los Angeles hanno sconfitto i Las Vegas Raiders grazie a un’altra forte prestazione del quarterback Justin Herbert, che è stato in grado di superare un inizio scarso per una vittoria per 20-9. Dopo aver iniziato 15 passando con dieci yard totali, Herbert ha terminato la partita completando 18 passaggi su 22 per 237 yard, due TD e 26 yard di corsa. Il quarterback di Raiders Geno Smith ha commesso un costoso errore nel primo gioco offensivo del gioco, quando ha rovesciato il suo ricevitore, e la palla ha rimbalzato su un membro della difesa dei Chargers e nelle mani di un altro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com