Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma le prime due giornate hanno già messo in discussione la posizione di alcuni allenatori. Ivan Juric all’Atalanta e Eusebio Di Francesco al Lecce sono i nomi più caldi secondo i bookmaker, con quote esonero che li vedono in cima alla lista dei possibili partenti. Juric, dopo due pareggi nelle prime due partite, è quotato a 1.75 su NetBet (e domani debutta in Champions League contro i campioni in carica del PSG ), mentre Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, si attesta a 1.85. Altri allenatori sotto osservazione sono Gilardino, Grosso, Pisacane e Zanetti, sebbene con quote più alte (2,25). 🔗 Leggi su Cultweb.it

Juric, Di Francesco e le panchine che bruciano: i bookmaker hanno già scelto chi cade in serie A