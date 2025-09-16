Juric Di Francesco e le panchine che bruciano | i bookmaker hanno già scelto chi cade in serie A

Cultweb.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma le prime due giornate hanno già messo in discussione la posizione di alcuni allenatori. Ivan Juric all’Atalanta e Eusebio Di Francesco al Lecce sono i nomi più caldi secondo i bookmaker, con quote esonero che li vedono in cima alla lista dei possibili partenti. Juric, dopo due pareggi nelle prime due partite, è quotato a 1.75 su NetBet (e domani debutta in Champions League contro i campioni in carica del PSG ), mentre Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, si attesta a 1.85. Altri allenatori sotto osservazione sono Gilardino, Grosso, Pisacane e Zanetti, sebbene con quote più alte (2,25). 🔗 Leggi su Cultweb.it

juric di francesco e le panchine che bruciano i bookmaker hanno gi224 scelto chi cade in serie a

© Cultweb.it - Juric, Di Francesco e le panchine che bruciano: i bookmaker hanno già scelto chi cade in serie A

In questa notizia si parla di: juric - francesco

Juric, Di Francesco e le panchine che bruciano: i bookmaker hanno già scelto chi cade in serie A.

Juric in conferenza stampa - Sarà l’esordio ufficiale sulla panchina dell’Atalanta: «In questo momento preciso non c’è ansia o pressione, poi vediamo domani (ride, ndr). Scrive ecodibergamo.it

L'Atalanta, Juric e l'eredità di Gasperini: si riparte dal... passato - Pochi, ma qualcosa è stato modificato, in attesa dei risvolti di mercato. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juric Francesco Panchine Bruciano