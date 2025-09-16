Jumanji – The Next Level | il finale del film e come anticipa un sequel

Dopo Jumanji – Benvenuti nella Giungla, Jumanji: The Next Level ( qui la recensione ) riporta sul grande schermo il cast stellare del film precedente, riportando i giocatori umani nei loro avatar di Jumanji per un’altra avventura. Ma questa volta ci sono alcuni volti nuovi tra i giocatori (come il nonno di Spencer, Eddie ) e nuovi personaggi (come Ming il ladro ). Tutto culmina in un assalto esagerato a un castello gigante per salvare il mondo, come dovrebbe essere in ogni trama di un videogioco. In questo approfondimento esploriamo allora come si arriva al finale esplosivo ed emozionante di Jumanji: The Next Level e come questo potrebbe determinare il futuro della serie di film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: jumanji - next

Il miglior film della saga jumanji: il sequel dimenticato del 2005

Jumanji, il sequel dimenticato che supera tutti gli altri

Jumanji 4 inizia le riprese, annuncio di dwayne johnson al tiff

"Jumanji - The Next Level": come finisce e dov'è stato girato il sequel del cult con Robin Williams - Scopri trama, location spettacolari e finale spiegato di "Jumanji: The Next Level", il sequel con Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black ... Secondo tag24.it

Le location di Jumanji – The Next Level: dove è stato girato il film - Esplora le spettacolari ambientazioni di Jumanji 3, con Dwayne Johnson: dalle giungle mozzafiato alle montagne incredibili. Si legge su siviaggia.it