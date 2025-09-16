Josh Duhamel in azione nel clip di London Calling

quando e dove vedere "London Calling". La pellicola "London Calling" sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 19 settembre. La distribuzione è prevista principalmente nei cinema italiani, offrendo agli spettatori un'opportunità di visione esclusiva in ambienti dedicati al grande schermo. La data di uscita rappresenta un momento importante per gli appassionati del genere, desiderosi di scoprire questa nuova produzione. modalità di visione e programmazione. Il film sarà proiettato in prima visione nelle principali sale cinematografiche, con possibilità di prenotazione anticipata tramite i canali ufficiali delle multisala o piattaforme online autorizzate.

In questa notizia si parla di: josh - duhamel

Off the grid: il film d’azione di josh duhamel che strizza l’occhio alla tensione e al brivido

Film action Off the Grid, nuova arma con Josh Duhamel e Peter Stormare; Dylan Sprouse, Til Schweiger e Josh Duhamel protagonisti dell'action thriller The Neglected; The Neglected, il nuovo action thriller con Jos Duhamel e Dylan Sprouse.

Fire with Fire, Italia 1/ Azione e romance, con Josh Duhamel e Bruce Willis, oggi, venerdì 2 febbraio 2024 - Fire with Fire racconta la storia di un vigile del fuoco, Jeremy Thomas Coleman (Josh Duhamel), che assiste per caso all’assassinio di un commesso e di suo figlio per mano di un crudele criminale, ... Come scrive ilsussidiario.net

Josh Duhamel: una carriera tra tv, azione e regia - Era il 1999 quando Josh Duhamel, allora modello, esordì in televisione con la soap opera La valle dei pini. Si legge su metropolitanmagazine.it