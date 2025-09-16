Jihad satellitare Starlink è nelle mani dei militanti africani
Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, sta finendo nelle mani dei jihadisti africani. Da Nigeria al Sahel, i kit confiscati nei covi di Boko Haram e Isis confermano come la tecnologia stia trasformando il campo di battaglia subsahariano: comunicazioni sicure, propaganda su TikTok e WhatsApp, smistamento di armi e uomini attraverso reti criminali, con oltre 50mila combattenti attivi. Secondo quanto riportato dal Times di Londra, a seguito di un raid in Nigeria l’esercito avrebbe trovato terminali Starlink accanto a kalashnikov e telefoni satellitari nei campi di Boko Haram. Spinti fuori dal Medio Oriente, i gruppi affiliati a Isis e al-Qaeda hanno scelto l’Africa come nuovo centro operativo: 22. 🔗 Leggi su Formiche.net
