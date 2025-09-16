Jesi torna il festival Similitudini | c' è anche Sigfrido Ranucci

Jesi (Ancona), 16 settembre 2025 – “Resistente come la poesia”: torna a Jesi Similitudini festival. Il 4 e 5 ottobre, mostre, performance, installazioni, presentazioni di libri, concerti e talk per la kermesse che indaga tutti i possibili rapporti tra poesia e le altre arti. Un tema che fa da contraltare a Fragile come la poesia, indagato durante il prefestival Aspettando Similitudini. Un programma vario e denso per una due giorni diffusa, tra la Biblioteca Planettiana di Jesi e altri luoghi della città, dedicata alla poesia in dialogo con le altre arti, con l’obiettivo di renderla accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

