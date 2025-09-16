Jesi il flauto inclusivo di un' azienda jesina ai mondiali di Tokyo

Jesi (Ancona), 16 settembre 2025 - C’è una nota marchigiana e italiana in occasione dei campionati Mondiali di Atletica Leggera in corso a Tokyo. A suonarla è la società Artinoise, pmi innovativa delle Marche, attiva nel lancio di strumenti musicali “inclusivi”. In rappresentanza delle eccellenze italiane, Il flauto re-corder è stato presentato lo scorso 12 settembre all’Ambasciata Italiana a Tokyo, durante l’evento di presentazione della squadra di atletica alle autorità. Nei prossimi giorni ci saranno inoltre eventi musicali nel famoso "Blue Note" di Tokyo, dove artisti di fama internazionale accompagneranno le serate esibendosi utilizzando anche lo strumento re. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it