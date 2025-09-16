Jennifer Lopez bionda platino è irriconoscibile
Il nuovo film di Jennifer Lopez, Kiss of the Spider Woman, sta per arrivare nelle sale, e la star ha voluto regalare un’anteprima del suo look stupendo con un inedito biondo platino. Jennifer Lopez bionda è la gemella di Gwen Stefani. Nelle foto condivise su Instagram l’attrice e cantante 56enne sfoggia un raccolto Anni 50 fermato da un foulard. I capelli biondissimi acconciati in morbidi boccoli, sopracciglia sottili e rossetto rosso fiamma in tinta con la manicure. Un look che la fa assomigliare moltissimo a un’altra star, Gwen Stefani, che dei capelli biondo platino e delle labbra rosso fuoco ha fatto il suo marchio (estetico) di fabbrica. 🔗 Leggi su Amica.it
