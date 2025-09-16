Jasmine Paolini imita la compagna di squadra Elisabetta Cocciaretto e si inventa una rimonta clamorosa per battere in tre set Xinyu Wang, regalando all’Italia il punto decisivo per sconfiggere 2-0 la Cina padrona di casa e volare in semifinale di Billie Jean King Cup, in occasione della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen. “ È stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio Paese. Alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini: “La vittoria di Cocciaretto mi ha ispirato, questa volta è andata bene a noi”