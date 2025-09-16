Jasmine Paolini | La vittoria di Cocciaretto mi ha ispirato questa volta è andata bene a noi
Jasmine Paolini imita la compagna di squadra Elisabetta Cocciaretto e si inventa una rimonta clamorosa per battere in tre set Xinyu Wang, regalando all’Italia il punto decisivo per sconfiggere 2-0 la Cina padrona di casa e volare in semifinale di Billie Jean King Cup, in occasione della Final Eight in programma questa settimana sul cemento indoor di Shenzhen. “ È stata dura, lei ha giocato alla grande ma ho cercato di restare in partita per tutti quelli che erano in panchina, per i tifosi e per il mio Paese. Alla fine in qualche modo sono riuscita a far girare il match. Sono felice perché è sempre un piacere giocare con questa maglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Due vittorie, entrambe colte in rimonta. Sofferte, sudate e per questo ancora più belle, per Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Così l'Italia ha battuto 2-0 la Cina nella BJ King Cup e accede alle semifinali.
Che coppia Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate al torneo di doppio delle WTA Finals che si terrà a novembre in Arabia Saudita Per loro si tratta della seconda partecipazione consecutiva
