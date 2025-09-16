Jasmine Paolini batte la Cina in BJK Cup poi fa un appello | Puoi tradurre questo per favore?
Italia in semifinale di Billie Jean King Cup: Paolini e Cocciaretto battono la Cina e trascinano le azzurre, show di Jasmine nell'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: jasmine - paolini
Jasmine Paolini si arrende con onore a Iga Swiatek nella finale a Cincinnati: titolo alla polacca in due set lottati
Jasmine Paolini analizza la vittoria su Aiava: “Non facile per essere un primo turno, Cincinnati mi ha dato serenità””
Jasmine Paolini dopo la vittoria su Aiava: “Match duro, difficili i primi turni degli slam”
Si vola in ? Dopo quella di Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini completa una super rimonta e conquista il punto che vale il passaggio del turno. Venerdì alle 11:00 italiane le campionesse in carica affronteranno la vince - X Vai su X
Che coppia Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate al torneo di doppio delle WTA Finals che si terrà a novembre in Arabia Saudita Per loro si tratta della seconda partecipazione consecutiva - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Cina diretta BJK Cup: Paolini supera Wang, le azzurre volano in semifinale. Tennis oggi LIVE; LIVE! Italia-Cina 1-0, Paolini la raddrizza: 3° set con Wang; Billie Jean King Cup, l'Italia campione debutta contro la Cina. Stati Uniti l'altra favorita.
BJK Cup - Paolini, rimonta da urlo: l'Italia batte la Cina e vola in semifinale - Grazie a due incredibili rimonte, la prima completata da Elisabetta Cocciaretto ai danni di Yue Yuan, l'Italia ha conquistato ... Da tennisworlditalia.com
Billie Jean King Cup, Italia in semifinale: Cina battuta 2-0 - Cuore e grinta: così l'Italia si qualifica per la semifinale di Billie Jean King Cup battendo per 2- Riporta sport.sky.it