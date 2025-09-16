Jaguar Land Rover perdite oltre il miliardo di sterline a tre settimane dall’attacco informatico

Jaguar Land Rover continua a subire gravi conseguenze dal cyberattacco che, dal 31 agosto, ha paralizzato gran parte delle sue attività globali. Secondo una stima riportata da Automotive News Europe, il blocco avrebbe già causato un calo di ricavi superiore a un miliardo di sterline, pari a circa 1,36 miliardi di dollari. L’impatto sui profitti, stimato in circa 70 milioni di sterline, potrebbe aumentare in maniera permanente qualora la crisi si prolungasse. La sospensione produttiva riguarda gli stabilimenti britannici di Halewood e Solihull, il sito motori di Wolverhampton e gli impianti internazionali in Slovacchia, Cina e India. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jaguar Land Rover, perdite oltre il miliardo di sterline a tre settimane dall’attacco informatico

