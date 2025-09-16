IV municipio si dimette l' ex candidato della civica Raggi | al suo posto il consigliere regionale di Forza Italia
Porte girevoli nel consiglio del IV municipio. Si è infatti dimesso il consigliere Saputi, eletto nella lista Civica Raggi e poi passato a Forza Italia. Al suo posto entrerà Marco Colarossi, attuale consigliere regionale per gli azzurri. Quest’ultimo, non appena messo piede in consiglio, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
municipio - dimette
IV municipio, si dimette l'ex candidato della civica Raggi: al suo posto il consigliere regionale di Forza Italia; IV municipio si dimette un altro assessore, Piergiorgio Angelucci; Piccolo Cinema America, si dimette Gemma Guerrini.
