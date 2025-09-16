IV edizione del Memorial Mario Bisignani al Palamartino la gara nazionale di lotta
“IV Memorial Mario Bisignani”, la gara nazionale organizzata dalla Scuola di lotta Bisignani VG Sport & Fitness di Bari per celebrare la memoria di un personaggio che ha dato tanto allo sport e alla terra di Bari.L’iniziativa, in programma domenica 21 settembre al Palamartino a partire dalle ore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
IV edizione del Memorial Mario Bisignani, al Palamartino la gara nazionale di lotta 21 settembre 2025.
