Iuliano | Allegri l’ha preparata bene sta portando il Milan al livello che vuole lui

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri dopo il match vinto contro il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Iuliano: “Allegri l’ha preparata bene, sta portando il Milan al livello che vuole lui”

In questa notizia si parla di: iuliano - allegri

Milan, Iuliano tranquillizza: “Allegri sistemerà tutto. Thiaw …”

Rigore negato al Milan dopo revisione VAR, e Allegri perde le staffe. Espulso dall'arbitro, lancia la giacca e se ne va negli spogliatoi. La decisione, molto discutibile, ha fatto infuriare Max. - facebook.com Vai su Facebook

Iuliano: "Allegri furbo e scaltro, sta portando la squadra al livello che voleva" - Mark Iuliano ha parlato così del Milan a Radio TV Serie A: "Allegri te la incarta, te la gira, è troppo furbo e scaltro. milannews.it scrive

Mark Iuliano: "Napoli in prima fila per lo scudetto. Dopo Conte, Tudor è tra i più bravi" - Mark Iuliano, ex difensore che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Salernitana, Monza, Juventus e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, parlando così del ... Secondo tuttomercatoweb.com