Italo Calvino e la sua interpretazione della fantascienza ' al contrario' il volto meno noto dello scrittore

Il 19 settembre saranno passati quarant'anni dalla morte dell'autore: analizziamo il suo volto meno noto che parla agli appassionati di fisica e informatica, ma anche ai cultori delle saghe spaziali. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Italo Calvino e la sua interpretazione della fantascienza 'al contrario', il volto meno noto dello scrittore

In questa notizia si parla di: italo - calvino

Maratona di lettura tra sogni e futuro: l’edizione 2025 è dedicata a Italo Calvino

L’omaggio a Italo Calvino con Ragonese e D’Erasmo

Riapre il ’Salotto di Italo Calvino’. Si inizia oggi con Stefano Adami

“Calvino infelice di scrivere”: @DarioVoltolini nel suo nuovo libro “Su” raccoglie testi affilati, agili e illuminanti che compongono un libro di riflessioni e confronti letterari, filosofici, politici e artistici su vari autori, tra cui Italo Calvino, a quarant’anni dalla scompars - X Vai su X

Letture a più voci sulle opere di Italo Calvino Venerdì 19 settembre ore 21:00 Biblioteca Civica Vi attende una serata di letture recitate dal meraviglioso mondo letterario di Italo Calvino a cura di Leggere per Gioco Biblioteca Valgreghentino - facebook.com Vai su Facebook

Realismo e fantasia, ironia e semplicità: la letteratura di Italo Calvino a 40 anni dalla morte; 15 frasi da Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino sul desiderio di diventare grandi; Marcovaldo: riassunto breve e significato.

Gli amori difficili: Italo Calvino e Sergio Endrigo tra parole e musica - «Gli amori difficili – Che fatica essere uomini» è un viaggio poetico in cui la scrittura di Italo Calvino incontra le melodie di Sergio Endrigo, per dare voce alle emozioni nascoste, alle ... Scrive ecodibergamo.it

Italo Calvino nelle Città: un viaggio alla scoperta dell'autore, dalla vita al suo mondo nascosto - In uno viene raccontata la vita di Calvino attraverso le sue parole recitate secondo un ordine cronologico in cui lo scrittore viene rappresentato man mano ... Segnala movieplayer.it