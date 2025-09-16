Italiano con l' accento di Hitler Scoppia la polemica per il dissing di Fedez su Sinner

Fedez di lavoro fa il cantante e il suo obiettivo è far parlare di sé. Non stupisce, quindi, che abbia "regalato" sui social lo spoiler della nuova canzone con quelle che sembrano le barre più provocatorie allo scopo di incuriosire l'opinione pubblica e farsi un po' di pubblicità gratuita. "Bene o male, purché se ne parli", è un adagio sempre attuale. In quelle che sembra essere un dissing, Fedez se la prende un po' con tutti anche se dedica, inaspettatamente, le righe più velenose a Jannik Sinner. Non sembra ci siano mai stati dissidi tra i due, il tennista e il cantante vivono due vite parallele che non si incontrano mai, eppure Fedez con lui ci è andato già pesante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

