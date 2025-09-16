Italiana Petroli venduta agli azeri di Socar | lettera di Brachetti Peretti ai dipendenti e la cessione di Api

Corriereadriatico.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più che un indizio è una prova, la lettera firmata dal presidente di Ip (Italiana Petroli) Ugo Brachetti Peretti inviata a tutti i dipendenti (circa 1.500) e pubblicata in esclusiva. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

italiana petroli venduta agli azeri di socar lettera di brachetti peretti ai dipendenti e la cessione di api

© Corriereadriatico.it - Italiana Petroli venduta agli azeri di Socar: lettera di Brachetti Peretti ai dipendenti e la cessione di Api

In questa notizia si parla di: italiana - petroli

Italiana Petroli (Api) verso la cessione agli azeri di Socar; Ip agli azeri di Socar: vende Brachetti Peretti, addio all'ultima dinastia petrolifera italiana; Ip venduta: agli azeri 4mila e 500 stazioni di carburante.

italiana petroli venduta agliIp agli azeri di Socar: vende Brachetti Peretti, addio all’ultima dinastia petrolifera italiana - La lettera inviata dal presidente ai «cari colleghi» in cui annuncia «l’operazione straordinaria concernente la variazione della composizione dell’azionariato» ... Secondo msn.com

Iveco venduta agli indiani di Tata: un’altra eccellenza italiana che se ne va - La cessione di Iveco segna un cambio di rotta nell’industria italiana: la produzione commerciale passa a Tata, mentre Leonardo acquisisce il ramo militare Idv per 1,7 miliardi, rafforzando la propria ... Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Italiana Petroli Venduta Agli