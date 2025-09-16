Italiana Petroli venduta agli azeri di Socar | lettera di Brachetti Peretti ai dipendenti e la cessione di Api
Più che un indizio è una prova, la lettera firmata dal presidente di Ip (Italiana Petroli) Ugo Brachetti Peretti inviata a tutti i dipendenti (circa 1.500) e pubblicata in esclusiva.
In questa notizia si parla di: italiana - petroli
API Holding, la cassaforte della famiglia Brachetti Peretti, ha ufficialmente ceduto la sua partecipazione in Italiana Petroli e in MIP alla State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)
Filippo Corsi è stato nominato General Counsel e Compliance Officer di Italiana Petroli, parte di IP Gruppo API, uno dei principali operatori italiani nella distribuzione di carburanti. L'azienda, con circa 4.600 stazioni di servizio distribuite su tutto il territorio
Italiana Petroli (Api) verso la cessione agli azeri di Socar; Ip agli azeri di Socar: vende Brachetti Peretti, addio all'ultima dinastia petrolifera italiana; Ip venduta: agli azeri 4mila e 500 stazioni di carburante.
Ip agli azeri di Socar: vende Brachetti Peretti, addio all'ultima dinastia petrolifera italiana - La lettera inviata dal presidente ai «cari colleghi» in cui annuncia «l'operazione straordinaria concernente la variazione della composizione dell'azionariato»
