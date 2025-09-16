Italian Challenge Open il grande golf torna nel Lazio

Da giovedì 18 a domenica 21 settembre al Golf Nazionale di Sutri andrà in scena l’Italian Challenge Open, il torneo golfisti inserito nel calendario dell’Hotel Planner Tour e dell’Italian Pro Tour (il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana Golf) inserito negli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Torneo, inserito nel calendario dell'HotelPlanner Tour e dell'Italian Pro Tour, è in programma dal 18 al 21 settembre al Golf Nazionale di Sutri (VT)

"L'Italian Challenge Open è una delle competizioni più importanti dell'HotelPlanner Tour e, per tutti i giocatori in gara, rappresenta un trampolino di lancio per il massimo"