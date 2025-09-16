Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità | l’analisi Gimbe in vista della manovra

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia è ultima tra i paesi del G7 e sotto la media Ocse ed europea per spesa in sanità. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe fanno suonare un nuovo campanello d’allarme sull’investimento in salute del nostro Paese. Nel 2024 l’Italia si è collocata al 14° posto tra i 27 Paesi europei dell’area Ocse e in ultima posizione tra quelli del G7 per spesa sanitaria pro-capite. La spesa pubblica in sanità si è attestata lo scorso anno al 6,3% del Pil, percentuale inferiore sia alla media Ocse (7,1%), sia a quella europea (6,9%). E per la spesa a persona il gap con i Paesi europei è di 43 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

italia ultima nel g7 e sotto la media ocse per spesa pro capite in sanit224 l8217analisi gimbe in vista della manovra

© Ilfattoquotidiano.it - Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità: l’analisi Gimbe in vista della manovra

In questa notizia si parla di: italia - ultima

Italia-Spagna, le pagelle di CM: Athenea è imprendibile. Oliviero ultima a mollare, male Piemonte

"Tour Italy 2025", il giro d'Italia in aereo vola in Toscana: l'ultima tappa all'aviosuperficie 'Porta della Maremma' di Cecina

Thuram: &quot;La finale di Monaco non era l'ultima occasione. Solo l'Inter in Italia ha cercato di vincere tutto&quot;

Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità: l’analisi Gimbe in vista…; Spesa sanitaria 2024, Italia ultima nel G7 e sotto la media OCSE; Spesa sanitaria: Italia al 6,3% del Pil sotto la media Ocse (7,1%) e fanalino di coda dei Paesi G7.

italia ultima g7 sottoSpesa sanitaria 2024, Italia ultima nel G7 e sotto la media OCSE - I dati sono stati diffusi in un rapporto della Fondazione Gimbe, realizzato in vista dell'imminente discussione sulla legge di Bilancio 2026 ... Lo riporta doctor33.it

italia ultima g7 sottoSanità, Gimbe: Italia ultima nel G7 per spesa pubblica - Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica italiana si è fermata al 6,3% del PIL, contro una media OCSE del 7,1% e una media europea del 6,9%. Da nurse24.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Ultima G7 Sotto