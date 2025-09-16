Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità | l’analisi Gimbe in vista della manovra
L’Italia è ultima tra i paesi del G7 e sotto la media Ocse ed europea per spesa in sanità. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe fanno suonare un nuovo campanello d’allarme sull’investimento in salute del nostro Paese. Nel 2024 l’Italia si è collocata al 14° posto tra i 27 Paesi europei dell’area Ocse e in ultima posizione tra quelli del G7 per spesa sanitaria pro-capite. La spesa pubblica in sanità si è attestata lo scorso anno al 6,3% del Pil, percentuale inferiore sia alla media Ocse (7,1%), sia a quella europea (6,9%). E per la spesa a persona il gap con i Paesi europei è di 43 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: italia - ultima
Italia-Spagna, le pagelle di CM: Athenea è imprendibile. Oliviero ultima a mollare, male Piemonte
"Tour Italy 2025", il giro d'Italia in aereo vola in Toscana: l'ultima tappa all'aviosuperficie 'Porta della Maremma' di Cecina
Thuram: "La finale di Monaco non era l'ultima occasione. Solo l'Inter in Italia ha cercato di vincere tutto"
Ha riportato l'Italia sul podio iridato 22 anni dopo l’ultima impresa firmata Stefano Baldini - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamento arrivi via mare in #Italia: nell'ultima settimana (8-14 settembre) sono 2.858 le persone arrivate sulle coste italiane (+15% Vs settimana precedente con 2.484 persone). Il 94% partite dalla #Libia. Il 79% sbarcate a #Lampedusa I dettagli https:// - X Vai su X
Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità: l’analisi Gimbe in vista…; Spesa sanitaria 2024, Italia ultima nel G7 e sotto la media OCSE; Spesa sanitaria: Italia al 6,3% del Pil sotto la media Ocse (7,1%) e fanalino di coda dei Paesi G7.
Spesa sanitaria 2024, Italia ultima nel G7 e sotto la media OCSE - I dati sono stati diffusi in un rapporto della Fondazione Gimbe, realizzato in vista dell'imminente discussione sulla legge di Bilancio 2026 ... Lo riporta doctor33.it
Sanità, Gimbe: Italia ultima nel G7 per spesa pubblica - Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica italiana si è fermata al 6,3% del PIL, contro una media OCSE del 7,1% e una media europea del 6,9%. Da nurse24.it