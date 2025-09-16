Italia ultima nel G7 e sotto la media Ocse per spesa pro capite in sanità | l’analisi Gimbe in vista della manovra

L’Italia è ultima tra i paesi del G7 e sotto la media Ocse ed europea per spesa in sanità. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe fanno suonare un nuovo campanello d’allarme sull’investimento in salute del nostro Paese. Nel 2024 l’Italia si è collocata al 14° posto tra i 27 Paesi europei dell’area Ocse e in ultima posizione tra quelli del G7 per spesa sanitaria pro-capite. La spesa pubblica in sanità si è attestata lo scorso anno al 6,3% del Pil, percentuale inferiore sia alla media Ocse (7,1%), sia a quella europea (6,9%). E per la spesa a persona il gap con i Paesi europei è di 43 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

