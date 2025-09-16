Italia in semifinale di BJK Cup 2025! Paolini cuore e grinta rimonta su Wang Xinyu

Un martedì non da deboli di cuore. L’Italia è in semifinale della Billie Jean King Cup 2025 e lo fa dopo aver sconfitto la Cina per 2-0. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta di Elisabetta Cocciaretto, è arrivata anche quella di Jasmine Paolini contro Wang Xinyu. La numero uno azzurra si prende un match folle in tre set con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e cinquantatré minuti di gioco. Non ci sarà dunque bisogno per il doppio con la squadra di Tathiana Garbin che attende ora la vincente del quarto di finale tra Ucraina e Spagna. Una partita dove sicuramente Paolini non ha giocato bene, ma dove ha tirato fuori anche il coraggio e la grinta nei momenti decisivi, sapendo anche soffrire. 🔗 Leggi su Oasport.it

