Italia-Belgio oggi Mondiali volley 2025 | orario tv programma streaming

Italia e Belgio si giocano subito tanto al Mondiale delle Filippine. In palio c’è il primo posto nel girone e, di conseguenza, un ottavo di finale sulla carta più abbordabile, anche se l’incrocio con l’Argentina non può certo definirsi semplice. Entrambe le squadre hanno vinto all’esordio, ma con un peso diverso: gli azzurri hanno regolato la modesta Algeria, mentre i belgi hanno mandato un segnale forte con il 3-0 inflitto all’Ucraina, reduce da una grande VNL ma priva di Plotnytskyi. Per l’Italia è la prima vera verifica del torneo. La vittoria contro l’Algeria non ha tolto i dubbi lasciati dall’assenza di Daniele Lavia, sostituito da Mattia Bottolo: bene a tratti, meno continuo di quanto servirebbe in una sfida di livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

