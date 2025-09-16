Italia all’Oscar | ecco i 24 italiani in cerca di nomination

Sono 24 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria l’Oscar al Film Internazionale; il film scelto sarà reso noto il 23 settembre. Ecco i film iscritti, in ordine alfabetico: Berlinguer. La grande ambizione di Segre, Diamanti di Ozpetek, Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt, Duse di Pietro Marcello, Elisa di Leonardo Di Costanzo, Eterno visionario di Michele Placido, Familia di Francesco Costabile, Follemente di Paolo Genovese, Fuori di Martone, Hey Joe di Claudio Giovannesi, Il monaco che vinse l’Apocalisse di Jordan River, Il Nibbio di Alessandro Tonda, Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, Il treno dei bambini di Cristina Comencini, L’amore che ho di Paolo Licata, L’orto americano di Pupi Avati, La vita da grandi di Greta Scarano, Le assaggiatrici di Soldini, Le città di pianura di Francesco Sossai, Le Déluge di Gianluca Jodice, Napoli - New York di Salvatores, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (foto), Trifole di Gabriele Fabbro, Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

