Israele sarà la nuova Sparta

Cms.ilmanifesto.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bibi l’autarchico vuole fare di Israele una nuova Sparta, isolata e sempre più potente militarmente grazie alle armi che produrrà nelle sue industrie belliche. Itamar l’epicureo, da parte sua, pianifica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

israele sar224 la nuova sparta

© Cms.ilmanifesto.it - Israele sarà «la nuova Sparta»

In questa notizia si parla di: israele - nuova

Israele-Iran, vi spiego la nuova frontiera della guerra ibrida. L’analisi di Marchionna

Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran: «La guerra finirà». La svolta dopo i raid "telefonati" degli ayatollah sulle basi Usa in Qatar. Nella notte nuova ondata di missili da Teheran: tre morti

Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran dalle 6 italiane: la svolta dopo i raid "telefonati" degli ayatollah sulle basi Usa in Qatar. Nella notte nuova ondata di missili da Teheran: sette morti a Be'er Sheba

Israele sarà una Super Sparta parola di Bibi Netanyahu.

Israele sarà «la nuova Sparta» - Israele (Internazionale) Bibi l’autarchico vuole fare di Israele una nuova Sparta, isolata e sempre più potente militarmente grazie alle armi che produrrà nelle sue industrie belliche. Segnala ilmanifesto.it

Israele richiama 60mila riservisti per la nuova operazione militare a Gaza City - I gruppi per i diritti umani avvertono che la crisi umanitaria sta peggiorando, mentre i familiari degli ... Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Sar224 Nuova Sparta