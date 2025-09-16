Israele non cede alle pressioni | Saremo all’Eurovision 2026
Israele, per il momento, non cede alle pressioni: il direttore dell’emittente pubblica Kan, Golan Yochpaz, ha affermato che il Paese parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a Vienna . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Gaza, Trump vuole la pace ma Israele non cede: nuovi raid nella Striscia, almeno 63 morti
Gaza, pressing su Israele: Berlino apre al riconoscimento, Roma non cede
Israele usa i suoi bulldozer, il Fondo sovrano norvegese cede le quote in Caterpillar
L'EBU concede ai Paesi la possibilità di ritirarsi dall'Eurovision 2026 senza penali fino a dicembre, in attesa della decisione su Israele #Eurovision2026 #EBU #Israele
Hamas cede alla tregua, ma Israele rilancia l'offensiva: l'IDF prepara la conquista di Gaza City con nuove operazioni militari
“Dopo due anni, a Gaza ora vince chi cede prima: Israele o Hamas?”. Parla Kuperwasser - La migliore sarebbe che Hamas si arrenda, ma per questo serve la pressione militare o l'occupazione del territorio", dice il direttore ... Lo riporta ilfoglio.it
Israele approva un insediamento che spezzerà in due la Cisgiordania: “Cancelliamo lo Stato palestinese dal tavolo”. Ue: “Illegale” - Era rimasto congelato per oltre 20 anni, su pressione americana, proprio per le conseguenze irreversibili che avrebbe potuto avere sulla soluzione dei “due popoli, due Stati“. ilfattoquotidiano.it scrive