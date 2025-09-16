Israele la guerra a Gaza in diretta | Idf | Potente attacco alla City le truppe sono entrate Netanyahu ad Hamas | Vi troveremo presto

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte. L'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni. Katz: "Gaza sta bruciando": tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - guerra

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi guerra finirà per sempre». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar

Nelle scorse ore Israele ha invaso Gaza City con una violenta offensiva di terra, accompagnata da bombardamenti e ordini di evacuazione. Ma cosa pensano di questa guerra gli israeliani che vivono poco distanti da Gaza? Con Alessandro Sortino e Veronica - facebook.com Vai su Facebook

“L'operazione di #Israele era inevitabile. Per Netanyahu un'operazione di guerra è l'unico modo per risolvere la guerra. Il tentativo di Rubio è andato a vuoto" @Ste2566 ? #nonstopnews LIVE Link in BIO - X Vai su X

Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Truppe Idf entrate a Gaza City. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Ipocrita chi ci condanna». L'Onu: è genocidio; Guerra Israele, Idf: Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate. LIVE; Israele - Gaza, le news. I tank di Israele a Gaza City: “L'Idf controlla il 40% del territorio”.

Israele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Da fanpage.it

Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Katz: Città sta bruciando LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. tg24.sky.it scrive