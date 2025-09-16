Israele la guerra a Gaza in diretta | Idf | Potente attacco alla City le truppe sono entrate Netanyahu ad Hamas | Vi troveremo presto

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte. L'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni. Katz: "Gaza sta bruciando": tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - guerra

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar 

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi guerra finirà per sempre». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar 

Israele-Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Truppe Idf entrate a Gaza City. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Ipocrita chi ci condanna». L'Onu: è genocidio; Guerra Israele, Idf: Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate. LIVE; Israele - Gaza, le news. I tank di Israele a Gaza City: “L'Idf controlla il 40% del territorio”.

israele guerra gaza direttaIsraele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Da fanpage.it

israele guerra gaza direttaGuerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. Katz: Città sta bruciando LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, incursione di terra con i tank a Gaza City. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Guerra Gaza Diretta