Israele la guerra a Gaza in diretta | Idf | Controlliamo il 40% del territorio dopo l’assalto finale con tank e droni Onu | È genocidio

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte. L'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni. Katz: "Gaza sta bruciando": tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita

"L'operazione di #Israele era inevitabile. Per Netanyahu un'operazione di guerra è l'unico modo per risolvere la guerra. Il tentativo di Rubio è andato a vuoto" @Ste2566 ? #nonstopnews

"Non voglio chiamarla guerra, perché non è una guerra quella di un esercito contro un popolo". Il tema è Gaza, l'autrice della riflessione è Anna Foa, storica dell'ebraismo e autrice di un libro dal titolo contundente: Il suicidio di Israele, colpevole Benjamin Neta

